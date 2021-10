MANTOVA Due sindaci già eletti in serata tra quelli in lizza per i sette comuni mantovani chiamati al voto. Si tratta di Massimo Facchinelli, confermato per il suo terzo mandato a Redondesco, e Fabio Zacchi (nella foto sotto), anche lui confermato alla guida del comune di Poggio Rusco. In entrambi i casi è stato raggiunto e superato già in serata il quorum del 50%+1 dei votanti, e visto che in questi due paesi c’era una sola lista e quindi un solo candidato, è stata ratificata l’elezione.