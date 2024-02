MANTOVA Autostrada del Brennero chiusa per nebbia e incidenti per 70 chilometri tra l’allacciamento con la A4 e l’allacciamento con la A1 in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura è scattata intorno alle 9.30 a seguito di alcuni incidenti tra j quali tre tamponamenti nel tratto mantovano dell’A22 ai chilometri 251, 271 e 272 in direzione nord. Inevitabili i disagi al traffico sulle principali arterie stradali.