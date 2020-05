Nicola Gozzoli intervistato da Elisabetta Gardini

MANTOVA L’attualità agricola italiana sarà affrontata domani pomeriggio alle 17.30 dalla nota conduttrice televisiva Elisabetta Gardini che intervisterà il polironiano Nicola Gozzoli. La regolarizzazione dei 600.000 stranieri, l’introduzione dei voucher, la carenza di liquidità, gli sfratti agrari, la tutela del made in italy, la sicurezza alimentare, sono solo alcuni temi che verranno affrontati dal leader italiano del no profit agricolo ed agroalimentare Gozzoli in diretta sulla pagina facebook della Gardini.