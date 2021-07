No Green Pass: una decina di persone nel mirino della Digos

MANTOVA Una decina di persone sono nel mirino degli agenti della Digos: si tratta degli organizzatori e promotori della manifestazione non autorizzata che si è svolta ieri in centro e che aveva per tema la contestazione delle misure anti-Covid varate dal governo, Green Pass in testa. Nei prossimi giorni dovrebbero partire nei loro confronti le denunce per violazione dell’articolo 18 del Tulps (testo unico di Legge della Pubblica Sicurezza). I manifestanti, circa 220 secondo la questura, oltre 300 secondo gli organizzatori, anzi secondo gli stessi partecipanti visto che si tratterebbe di un raduno spontaneo, si sono ritrovati in piazza Sordello ieri intorno alle 18 tramite un passaparola sui social, sulla falsariga di altre analoghe manifestazioni che si sono svolte in altre città italiane, che però erano state autorizzate dalle rispettive questure. Dopo avere scandito slogan in piazza hanno proseguito per le vie del centro in maniera pacifica. Il corteo è stato comunque costantemente monitorato da Polizia e Carabinieri che avevano l’ordine di intervenire solo se dal corteo fossero aprtiti disordini con danni a persone o cose.