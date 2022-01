Norme anti-Covid: in due mesi 16mila controlli e 208 sanzioni

MANTOVA Oltre 16.000 controlli complessivi, a carico di persone e attività commerciali, e 208 sanzioni amministrative comminate. Questo l’ultimo bilancio aggiornato dei servizi di prevenzione anti covid effettuati a livello provinciale da forze dell’ordine e polizie locali virgiliane, e reso noto ieri nell’ambito della riunione settimanale del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto Michele Formiglio. Nello specifico, dal 6 dicembre scorso – giorno dell’entrata in vigore dell’articolo 7 del decreto legge 172/2021 in merito alle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica – a ieri sono stati controllati 13.588 cittadini in riferimento all’obbligo di green pass, con 47 sanzioni elevate contestualmente nei confronti dei trasgressori. Per quanto attiene invece il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche o Ffp2) sono state sanzionate 124 persone.

Sul fronte dei pubblici esercizi ne sono stati ispezionati su tutto il territorio provinciale, ben 2.650, di cui 37 multati e 5 chiusi temporaneamente per inottemperanza ai protocolli sanitari. Infine, in quasi due mesi di controlli, sono state 7 le persone denunciate per inosservanza dell’obbligo di quarantena.

Nello specifico, negli ultimi dodici mesi, nonostante una generale contrazione del numero complessivo di reati, dovuta alle restrizioni imposte nei periodi di lockdown (rispettivamente -16% dal confronto tra il 2020 e il 2019 e -12% tra l’anno 2021 e lo stesso 2019), la tendenza dell’anno 2021, riscontrata in particolare negli ultimi mesi dell’anno, sostanzialmente pare sottendere una tensione al riallineamento con la situazione delle annualità precedenti (+2% dal confronto tra l’anno 2021 ed il 2020). Inoltre, l’utilizzo massivo dei mezzi informatici e l’incremento delle transazioni e-commerce avvenuta negli ultimi due anni ha fatto emergere un innalzamento dei reati di truffe e frodi correlati ai sistemi online (rispettivamente +17% dal confronto tra l’anno 2020 ed il 2019 e +42% tra l’anno 2021 e lo stesso 2019). Il prefetto, inoltre, dopo attenta valutazione condivisa ha evidenziato la necessità di mantenere elevata la soglia di attenzione, attraverso il potenziamento dei dispositivi di controllo e monitoraggio.