Note in corsa, la musica viaggia con Apam

MANTOVA Un viaggio che si trasforma in palcoscenico, un autobus che trasporta non solo persone, ma anche cultura e bellezza. È questa l’essenza di Note in corsa, l’innovativa iniziativa di Apam in collaborazione con il Liceo Musicale Isabella d’Este di Mantova, che ha debuttato oggi pomeriggio con la data zero della sperimentazione. Dalle 15 alle 17, le linee del trasporto pubblico si sono animate grazie alle esibizioni degli studenti del liceo, che hanno regalato ai passeggeri della Linea CC e ai presenti in Piazza della Concordia un’esperienza unica e coinvolgente. «Con questo progetto – ha dichiarato Apam – vogliamo dimostrare che il trasporto pubblico può essere non solo un mezzo di spostamento, ma anche uno straordinario veicolo di cultura». Sul bus della Linea CC, i passeggeri sono stati accompagnati dalle note del baritono Luca Manfredi (5AM), coordinato dalla prof.ssa Giuseppina Colombi. Contemporaneamente, presso la fermata di Piazza della Concordia, si sono alternati il quartetto di saxofoni diretto dal prof. Luca Bernabeni composto da Marco Vida (5AM), Federica Leali Phuc Lan (4AM), Davide Lipreri (4AM) e Adele Bortolotti (3AM). Ad affiancarli, il duo di fisarmonica e saxofono formato da Roberta Roverselli (fisarmonica, 5AM) e Marco Vida (saxofono, 5AM), sotto la guida della prof.ssa Elisa Goldoni. L’ensemble vocale diretto dalla prof.ssa Amalia Santamaria ha completato l’atmosfera con le voci di Asia Martinelli (3AM), Martina Murari (3AM), Lucrezia Moiola (4AM), Sonia Ceresa (4AM) e Gabriel Tudos (3AM). «Le esibizioni in contesti non convenzionali – ha sottolineato il Liceo Musicale – rappresentano una sfida che contribuisce alla crescita artistica e comunicativa degli studenti, permettendo loro di confrontarsi con un pubblico reale e variegato».