Successo per il Primo Memorial Enrico Giovanzana

MANTOVA Trentacinque auto iscritte alla manifestazione benefica e circa ottanta persone al pranzo.

Sono i numeri del Primo Memorial Enrico Giovanzana, che si è tenuto nei giorni scorsi in ricordo di Enrico Giovanzana.

Il ricavato dell’iniziativa è stato donato all’associazione bambino emopatico oncologico Abeo, ogni giorno al fianco dei bimbi con malattie rare e gravi e delle loro famiglie.

L’evento, una sfilata di auto d’epoca da Porto Mantovano al Palazzo Ducale di Revere, seguita da un rinfresco a Villa Cavriani di Roncoferraro, è stato organizzato da Abeo Mantova e Club 8Volanti Tazio Nuvolari in collaborazione con l’Automobile Club Mantova. Con il patrocinio del Comune di Porto Mantovano, dell’Aci Mantova, dell’Aci Porto Mantovano e il contributo organizzativo della Concessionaria Renault Enrico Giovanzana.

Protagoniste dell’iniziativa sono state quindi le auto d’epoca, che hanno percorso circa 70 Km.

Il ricavato della giornata è stato devoluto all’associazione che opera da più di 25 anni sul territorio mantovano, ed in particolare volto a finanziare il progetto AbeoSostegno, che sostiene e supporta famiglie al cui interno ci sono bambini con malattie gravi e complesse, accompagnandole per mano nel loro percorso di malattia. Le famiglie seguite fino ad oggi sono 85.

Abeo ringrazia gli sponsor e tutte le persone che hanno reso possibile questa iniziativa solidale.