Nuova scuola da 12,5 mln già stilato il programma: fine lavori a dicembre 2025

MANTOVA Fra pochi giorni sarà stipulato il contratto con la ditta vincitrice del bando per la costruzione del nuovo plesso delle primarie “Pier Angela” che verrà costruito a Borgochiesanuova: un unico plesso per assorbire ciò che oggi si trova disperso nel Comune su tre distinte scuole: le elementari “De Amicis”, le “Don Minzoni” e le “Don Leoni”. Nel contempo, l’amministrazione comunale sta anche provvedendo al futuro dei tre plessi dismessi.

In questi giorni è stato stilato il cronoprogramma dell’operazione finanziata in buona parte dal bando sulla qualità dell’abitare (Pinqua) che sfrutta i fondi europei del Pnrr. Dal primo bando ministeriale arriveranno 9,5 milioni di euro, cui sono andati ad aggiungersi altri 3 milioni per l’adeguamento ai rincari dei materiali e ai costi dell’energia, mentre per il rimanente (circa 2 milioni) verrà acceso un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti – salvo ricorrere agli avanzi di bilancio, come parrebbe intenzione e indirizzo della giunta di via Roma.

Quanto al cronoprogramma, appena uscito dagli uffici dei lavori pubblici, si evidenzia che i tempi saranno brevi – anche per rispettare i vincoli del Pnrr che impone la fine dei lavori per le opere finanziate entro il 31 marzo 2026. Da qui la scaletta delle tempistiche di via Visi, che già ha presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) nel gennaio 2021, il progetto definitivo nel settembre scorso, e la progettazione esecutiva che verrà consegnata nel giugno prossimo dalla cooperativa A&I Progettazione integrata – Consorzio stabile, della quale il piano di gestione informativa ha già passato il vaglio degli uffici.

L’aggiugicazione della gara è avvenuta a marzo, e la stipula del contratto con la ditta appaltatrice (il raggruppamento temporaneo di impresa composto dalla spa bresciana Pavoni di Vobarno e dalla Enpower di Brescia) si farà a luglio, subito dopo la realizzazione del progetto cantierabile. A quel punto, saltando a piè pari il mese di agosto per ovvi motivi, l’inizio programmato del cantiere in via Rinaldo Mantovano si avrà già il primo di settembre. Un cantiere che si protrarrà sino al 31 agosto del 2025, giusto in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico – fatto salvo il periodo di collaudo che sulla carta potrebbe avere termine il 31 dicembre di quello stesso anno.

A questo punto gli uffici dell’assessore Nicola Martinelli hanno esaurito l’iter. Ma quale sarà il destino dei vecchi plessi dismessi? «Due li inseriremo nel piano delle alienazioni – risponde il vicesindaco delegato al demanio Giovanni Buvoli –; uno invece lo riserveremo alle attività ricreative e di socializzazione».