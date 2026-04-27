Un gruppo di giovani risistema e valorizza a Rivalta lo spazio di Corte Pilota

RIVALTA (Rodigo) – L’impegno di un gruppo di giovani amici ha creato le condizioni a Rivalta sul Mincio per una riqualificazione di Corte Pilota. Questa area a pochi passi dal corso del Mincio un tempo era il punto di riferimento delle abitazioni dei pescatori di professione e di coloro che lavorano in valle per la raccolta della canna palustre e del carice.

L’impegno profuso nelle scorse settimane da Daniela Mondini, Luca Tortorelli, Gabriele Spadi e Claudio Maduri si è tradotto nella realizzazione in Corte Pilota di un angolo nel quale si ricordano sia la figura del pescatore sia quella del barcaiolo. Nello spazio individuato è stata posta, oltre alla piantumazione di vari punti di alberi da frutto, un’imbarcazione tipica della zona che un tempo era di proprietà del pescatore Giulio Frigoni.