RIVALTA (Rodigo) – L’impegno di un gruppo di giovani amici ha creato le condizioni a Rivalta sul Mincio per una riqualificazione di Corte Pilota. Questa area a pochi passi dal corso del Mincio un tempo era il punto di riferimento delle abitazioni dei pescatori di professione e di coloro che lavorano in valle per la raccolta della canna palustre e del carice.
L’impegno profuso nelle scorse settimane da Daniela Mondini, Luca Tortorelli, Gabriele Spadi e Claudio Maduri si è tradotto nella realizzazione in Corte Pilota di un angolo nel quale si ricordano sia la figura del pescatore sia quella del barcaiolo. Nello spazio individuato è stata posta, oltre alla piantumazione di vari punti di alberi da frutto, un’imbarcazione tipica della zona che un tempo era di proprietà del pescatore Giulio Frigoni.
Un gruppo di giovani risistema e valorizza a Rivalta lo spazio di Corte Pilota
RIVALTA (Rodigo) – L’impegno di un gruppo di giovani amici ha creato le condizioni a Rivalta sul Mincio per una riqualificazione di Corte Pilota. Questa area a pochi passi dal corso del Mincio un tempo era il punto di riferimento delle abitazioni dei pescatori di professione e di coloro che lavorano in valle per la raccolta della canna palustre e del carice.