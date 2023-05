Piaggio, miglior trimestre di sempre

MANTOVA Il gruppo Piaggio tocca nuovi record nel primo trimestre del 2023, il 6° consecutivo in crescita, che ha registrato i risultati migliori di sempre. Il fatturato è cresciuto del 20% a 546,8 milioni, Ebitda si è attestato a 81 milioni, in aumento del 34,9, con una incidenza sui ricavi del 14,8%, e l’utile netto, quasi raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2022, è stato pari a 24,1 milioni di euro.

«Sono risultati che ci rendono molto soddisfatti del lavoro svolto e ci consentono di proseguire con fiducia e ottimismo il nostro importante percorso di crescita già delineato, confermando gli investimenti previsti e l’impegno sulle tematiche Esg», ha commentato il presidente e Ad del Gruppo Roberto Colaninno. Che ha aggiunto: «L’obiettivo centrale del 2023 è preservare la marginalità e migliorare ove possibile».

A livello operativo, il gruppo ha venduto complessivamente nel mondo 154.900 veicoli (+9,2%), di cui 124.700 veicoli a due ruote, in crescita del 4,8%. Il settore scooter ha visto un incremento del fatturato del 16,8% a livello globale, spinto in particolar modo dal brand Vespa, che ha registrato un incremento di quasi il 18%, dal tre ruote Piaggio MP3 e dagli scooter a ruota alta Piaggio Beverly, Medley e Liberty. Bene anche il settore moto ha visto il fatturato in crescita del 12,7% con Moto Guzzi che ha archiviato il migliore primo trimestre di sempre, con volumi in crescita di oltre il 30% e ricavi superiori del 55 per cento.