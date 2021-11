Calcio a 5 Serie A2 – Il Saviatesta ingrana la sesta: ko anche il Nervesa (1-6)

MONTEBELLUNA (Tv) Prosegue spedita la marcia del Saviatesta, che passa a Montebelluna, sul campo dell’Atletico Nervesa, e ottiene la sesta vittoria in altrettante partite. Tutto facile per la squadra biancorossa, che si è perfino permessa il lusso di andare sotto nelle fasi iniziali del match. Baroni, al 6’, ha subito rimesso in equilibrio il risultato, poi si è dovuto attendere il 18’ per la rete del sorpasso firmata da Battistoni. In mezzo un dominio totale dei virgiliani, che hanno collezionato occasioni da rete e solo per sfortuna (leggi pali e traverse) e la bravura del portiere locale non hanno dilagato già nella prima frazione. Il vantaggio con minimo scarto all’intervallo non rende giustizia alla truppa di mister Bagalà, ma nella seconda frazione non c’è più stata storia. Ha segnato subito Fabinho, poi doppietta di Titon e sigillo finale di Caio Pagnussat per l’1-6 finale. Uniche note stonate di un’altra giornata trionfale le ammonizioni a Fabinho (salterà la prossima per squalifica) e Battistoni. Nulla che possa guastare il buon umore del ds Rondelli. «Ci abbiamo messo un po’ a prendere le misure – racconta – poi è uscito tutto il divario tecnico. Abbiamo dominato dall’inizio alla fine, loro hanno retto un tempo poi si sono sciolti»