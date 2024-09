Nuovo anno scolastico, il saluto della dirigente territoriale

L’avvio del nuovo anno scolastico rappresenta per me occasione gradita per rivolgere, per il terzo anno

consecutivo, un cordiale saluto e un caloroso augurio a tutta la comunità scolastica mantovana, alle

studentesse e agli studenti, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale ATA degli

istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, al personale dell’Ambito Territoriale di Mantova,

alle organizzazioni sindacali del comparto istruzione e ricerca e del comparto funzioni centrali, alle autorità

religiose, civili, militari e a tutti gli altri interlocutori delle diverse realtà istituzionali, culturali, socio-

economiche, dell’associazionismo, della stampa e della TV, a vario titolo coinvolti nel rapporto di confronto

e di fattiva collaborazione con la comunità scolastica del territorio.

Ogni nuovo anno presenta nuove e vecchie sfide e rinnovate problematicità, non è una novità.

Ciò richiede la continua rivisitazione e il costante rafforzamento delle collaborazioni educative e delle linee

strategiche già messe in campo, unitamente al miglioramento continuo delle sinergie interistituzionali

realizzate e da realizzare – con la loro mirata declinazione in momenti di progettualità formativa condivisa-

nell’intento di rispondere efficacemente ai bisogni educativi e formativi della popolazione scolastica, in

relazione alle opportunità concrete della realtà mantovana, frutto ed espressione di un grande patrimonio

storico, culturale ed economico.

Se è vero, del resto, che la Scuola si configura quale luogo privilegiato di incontro e di relazione, di confronto

e di scambio, è altrettanto vero che risulta imprescindibile il prezioso contributo di tutti e di ciascuno per la

promozione di ambienti scolastici sereni e accoglienti, rispettosi delle regole e dei ruoli, con l’obiettivo di

continuare a far crescere, mediante rinnovate forme di disponibilità comunicativa, una comunità di

apprendimento sempre più aperta al confronto, all’ascolto e al dialogo, contro ogni forma di pregiudizio,

violenza e discriminazione, capace di promuovere i valori dell’impegno responsabile per la co-realizzazione

di veri e propri progetti di vita.

Servono, in tale prospettiva, nuove e più coraggiose visioni educative; servono dimensioni comunitarie

convergenti; servono sguardi non personali o spersonalizzanti e, forse, servono anche nuovi alfabeti

relazionali e comunicativi come precondizione per ogni etico nuovo agire educativo.

Con l’auspicio, pertanto, di riuscire tutti insieme a perseguire l’obiettivo di promuovere sempre più, fra i

banchi di scuola, lo sviluppo del pensiero riflessivo, critico e creativo, per consentire alle studentesse e agli

studenti di muoversi più agevolmente nella complessa società odierna, tra sistemi organizzativi

notevolmente digitalizzati e interconnessi, arginando il rischio della solitudine e dell’isolamento digitale e

sociale e aiutandoli a diventare persone consapevoli e responsabili delle proprie idee e delle proprie azioni,

auguro a ciascuno di voi di poter offrire il proprio contributo con rinvigorita passione e rinforzato

entusiasmo, nonostante le difficoltà antiche e nuove.

Giungano a ciascuno di voi i miei più sinceri auguri di buon anno scolastico 2024/25.

LA DIRIGENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI MANTOVA

FILOMENA BIANCO