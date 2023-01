Calcio Serie C – Mantova, via al mercato. Quattro nomi per l’attacco

MANTOVA Prima ancora che sul campo, il 2023 del Mantova si aprirà all’insegna delle trattative. Se infatti il campionato riprenderà solo domenica prossima, con i biancorossi di scena a Novara, oggi parte ufficialmente la sessione invernale del calciomercato. Per rinforzare gli organici c’è tempo fino alle 20 del 31 gennaio. La storia insegna che non è semplice centrare questo obiettivo, anzi il più delle volte gli innesti di gennaio non risultano determinanti per le sorti di una squadra. Però qualche volta succede, e lo stesso Mantova ne sa qualcosa. Un anno fa l’acquisto di Monachello si rivelò decisivo per la salvezza dei biancorossi.

Proprio a causa del grave infortunio che ha messo ko l’attaccante lo scorso settembre, il ds virgiliano Alessandro Battisti proverà ora a ripetere il “miracolo”, per garantire a Corrent quel bomber che nella prima parte di campionato l’allenatore dell’Acm non ha avuto. I nomi sull’agenda di Battisti per ora sono quattro: Simone Simeri (’93) del Monopoli; Riccardo Bocalon (’89) del Trento; Marco Tumminello (’98) del Crotone; e Facundo Lescano (’96) del Pescara. Al momento i primi tre sembrano godere di qualche credito in più, essendo tutti in uscita dalle rispettive squadre, mentre il Pescara non si è ancora sbilanciato su Lescano. Va detto che il Mantova non è l’unica società sulle tracce dei suddetti, il che potrebbe allungare i tempi delle trattative. Altri tre nomi sono stati accostati al Mantova, ma per motivi diversi paiono irraggiungibili. Si tratta di Manuel Fischnaller (’91) della Fermana e Francesco Nicastro (’91) del Pontedera, entrambi titolari nelle rispettive squadre; e Alessandro Gabrielloni (’94) del Como, al momento incedibile anche se poco impiegato.

L’altro obiettivo di Battisti è un terzino destro, considerando le precarie condizioni di Pedrini ma anche di Pinton. Qui il nome caldo è Davide Ghislandi (’01), già nel mirino del Mantova in estate e poi finito alla Triestina (in prestito dall’Atalanta). Con gli alabardati ha totalizzato 15 presenze, quasi tutte da titolare. Sembra dunque un punto fermo della squadra, ma la Triestina (finora disastrosa) medita di compiere una rivoluzione a gennaio e tra i coinvolti potrebbe esserci anche il giovane Ghislandi.

Rimanendo in difesa, il Mantova è orientato a sondare anche il mercato dei centrali, causa assenza prolungata di Ingegneri. Insomma, sarà un mese intenso e molto delicato, passato il quale non ci sarà più tempo per rimediare ad eventuali ed ulteriori errori. La stagione del Mantova e i suoi auspicati progressi passeranno inevitabilmente da qui.