Confcommercio, Lamberto Manzoli succede a Ercole Montanari alla presidenza

MANTOVA Lamberto Manzoli è il nuovo presidente di Confcommercio Mantova: eletto oggi dal Consiglio provinciale dell’Associazione, succede a Ercole Montanari – di cui era vicepresidente vicario – che guidava la principale organizzazione provinciale del terziario dal 2003. Un passaggio di consegne nel segno della continuità, con il ringraziamento unanime del consiglio a Montanari per quanto fatto in oltre quattro lustri per Confcommercio.

“Abbiamo migliorato i servizi, la formazione, l’accesso al credito, i rapporti con le istituzioni del territorio e le altre associazioni di categoria – ha scritto Montanari in una lettera aperta agli associati – in questi anni è arrivata la nuova sede, l’alleanza con Verona, è migliorata l’immagine, l’autorevolezza, la credibilità e la solidità dell’Associazione, così come la coesione al nostro interno. Lavorare con Voi è stata una esperienza fantastica della mia vita”.

A prendere le redini di Confcommercio, il titolare di uno storico negozio di ottica a Ostiglia, presidente provinciale di Federottica Manzoli ha ringraziato il predecessore per quanto fatto in tanti anni sintetizzando gli obiettivi della sua presidenza: servizi sempre più avanzati alle imprese associate; impegno a risolvere le grandi sfide che interessano il terziario – dagli oneri crescenti alla sostenibilità, dal credito all’innovazione – creazione di reti per essere più rappresentativi, attrattivi e ridurre gli oneri; dialogo costante con amministrazioni e altre organizzazioni di categoria. “La presidenza è un impegno non indifferente che ci coinvolge tutti, direttamente e che porteremo avanti con responsabilità e dedizione”, ha sottolineato Manzoli.

La Giunta esecutiva, sempre nel segno della continuità, pur con qualche aggiustamento, risulta composta anche dal vicepresidente vicario Giampietro Ferri (presidente della sezione turismo, confermato), dagli altri vicepresidenti Elena Pinzetta (presidente commercio, new entry), Matteo Grossi (presidente territorio, confermato) e Gualtiero Zanotti (presidente servizi, confermato); in Giunta anche – su indicazione del neo presidente – Stefano Gola (confermato), Carmen Venerandi, Francesco Davalli e Paolo Artelio, tutti e tre al primo incarico.