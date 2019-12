Nuovo look per via Visi . E col Pums giro più lungo

MANTOVA – Tra le prime opere da realizzarsi con il nuovo anno c’è il ripensamento di via Visi, unitamente ad altre arterie di Te Brunetti – via Amadei in primis. Una pianificazione che arriva allo scadere del 2019 con una delibera di giunta nella quale via Roma approva la rotatoria di via Visi all’altezza con via Bellonci, cui andrà a sommarsi la riorganizzazione viabilistica dello stesso corso in rapporto con i punti salienti del piano della mobilità sostenibile appena approvato, dai quali si profila il futuro assetto della circolazione nel nodo di Porta Cerese.

Nel dettaglio, lo studio di fattibilità tecnico-economica elaborato dal settore lavori pubblici e approvato dall’esecutivo prevede la trasformazione dell’incrocio a “T” fra via Visi e via Bellonci in una intersezione a rotatoria, che comporta una previsione di spesa complessiva di 300 mila euro a base d’asta. Soldi già inclusi nel bilancio triennale delle opere pubbliche.

Più decisivo però per la circolazione sarà l’imminente modifica viabilistica che imporrà a chi sale via Visi per immettersi in via Parma si non potere più girare a sinistra verso lo stadio. A quel punto sarà obbligatoria la svolta a destra verso Cerese. Per chi voglia riportarsi in centro diventerà necessario orientarsi al sottopassaggio di viale Montello.