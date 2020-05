Nuovo Sindacato Carabinieri, Gian Luca Fois nominato segretario provinciale

MANTOVA – Nasce il Nuovo Sindacato Carabinieri, ora presente anche in terra virgiliana. Segretario provinciale è stato nominato Gian Luca Fois, presente nella provincia di Mantova dal 1989 e profondo conoscitore delle problematiche del territorio. «Era assolutamente necessario che i carabinieri si sindacalizzassero per vedere tutelati i propri diritti», sottolinea il neo segretario Fois. «Al contempo porteremo all’attenzione delle varie istituzioni tutte quelle istanze che con la loro risoluzione, nell’ambito del Sistema Arma, possono portare a un miglioramento concreto e fattivo della vita delle colleghe e dei colleghi: in questo momento di vacatio legis sarà sicuramente un compito gravoso ma non lesineremo energie per raggiungere lo scopo, nel pieno rispetto delle responsabilità ma anche con la dovuta determinazione». L’atto costitutivo risale al 5 ottobre 2019. Questo grazie alla svolta della Corte Costituzionale che il 13 giugno 2018 con la sentenza numero 120 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo del 2010. Il Codice dell’ordinamento militare in pratica che prevedeva che «i militari – appunto – non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», anzichè prevedere che «i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge». Lo statuto è già stato approvato dal ministero della Difesa e quindi reso immediatamente operativo. (m.v.)