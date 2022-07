Oggi in consiglio torna il bilancio

MANTOVA Ennesima variazione di bilancio oggi in Comune. L’amministrazione dovrà infatti apportare le variabili occorse negli ultimi mesi, che non facevano parte del bilancio preventivo dell’ente variato in dicembre, e che portano di necessità a cambiare gli assetti amministrativi.

L’ultima di queste variazioni, derivante in parte da residui non spesi nel 2021, e in parte dall’ingresso di nuovi soldi per bandi vinti dall’amministrazione su più versanti, si sostanzia in oltre 4 milioni di euro. I quali, secondo le normative vigenti, devono essere “accertati” con il voto del consiglio comunale.

L’assise, che sarà la penultima della stagione prima della consueta pausa agostana, vede iscritti all’ordine del giorno, oltre agli equilibri di bilancio, anche la mozione presentata da Lidia Bertellini (gruppo misto) relativa alle prosposte di gestione del patrimonio abitativo Aler. Infine, l’aula sarà chiamata a esprimersi su un atto aggiuntivo alla convenzione tra Comune di Mantova e Provincia di Mantova per il trasferimento di immobili scolastici – fra cui la nuova sede dell’istituto superiore “Mantegna” in base alle norme per l’edilizia scolastica. Nella seduta del 29 giugno arriverà invece la concenzione fra Comune e “La Virgiliana” per il archeggio ex Upim