Calcio 3ª Categoria – L’Asd Castellucchio ha tanti volti nuovi. Lanzini: “Saremo protagonisti”

Castellucchio L’Asd Castellucchio si appresta ad iniziare la sua seconda avventura nel campionato di Terza Categoria, dopo la stagione di apprendistato nel girone cremonese cominciata in sordina e chiusa in crescendo con un bottino di 22 punti. «Francamente – dice mister Lanzini – ci siamo trovati bene a Cremona e ci piacerebbe restare là. Altrimenti faremo volentieri anche il campionato a Mantova. L’obiettivo non cambia, partiamo per essere protagonisti e per chiudere tra le prime cinque. L’anno scorso, dopo un girone d’andata non positivo, ci siamo rifatti nel ritorno, anche perchè avevamo rinforzato l’organico. Molti dei giocatori sono rimasti, come ad esempio Mega, altri sono andati a giocare negli amatori. Abbiamo preso dei giovani su quali puntiamo molto».

La lunga lista delle new entry in casa Castellucchio comprende i vari Di Donato, Fiammenghi, Di Nucci, Labriola, Bellani, Sai, Ongari, Brancato, Zaniboni e Bellomi, ma ben presto potrebbero aggiungersi altri tre giocatori.