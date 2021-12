Oligo Editore e Il Rio Edizioni a Più Libri Più Liberi

ROMA Oligo Editore e Il Rio Edizioni partecipano quest’anno a “Più Libri Più Liberi, Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria”, che si terrà a Roma dal 4 all’8 dicembre presso il Centro Fieristico della Nuvola. Durante quella che, insieme al Salone di Torino, è considerata la più importante fiera dell’editoria italiana, sarà presentato anche il nuovo libro di Roberto Piumini, il breve saggio Teatro/Poesia, terzo volume della collana Piccola Biblioteca Oligo. L’appuntamento è per il 7 dicembre alle ore 16.00 presso l’Arena Biblioteche di Roma.

Il testo riflette sulle analogie tra poesia e teatro, a partire dal modo autoevidenziante delle due forme. Analizza poi l’attualità, la presenza, che le accomuna, momento della durata umana. Altra analogia è il gioco comune, lo scambio disponibile e attivo, la fonda simpatia che i due modi realizzano. Anche la drammaticità, scelta e rischio di parola, è cosa comune, così come l’intensa partecipazione, l’impegno proprio che poesia e teatro propongono. Lo sguardo corre poi sulla possibilità della poesia non solo come testo stampato, o ascoltato, ma come forma teatrale completa. Accenno è fatto all’opportunità che i poeti ritrovino l’intensità epica e narrativa della loro scrittura.