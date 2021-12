Castiglione delle Stiviere, Sabato 4 Dicembre la commedia gialla ‘Deathtrap, chi più inganna ci guadagna’ al Teatro Sociale

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Si terrà stasera alle ore 21 al Teatro Sociale lo spettacolo “Deathtrap: chi più inganna ci guadagna”, una commedia gialla in due atti tratta da un testo di Ira Levin. In scena saranno protagonisti l’attrice castiglionese Bruna Laura (Lalla) Filippini, Vittorio Attene, Ambra Goffi e Guido Sciarroni. Le musiche sono di Vittorio Attene e l’arrangiamento è di Michele Bargiggia, con canzone originale “Deathtrap” di Ambra Goffi. Si tratta di un gioco teatrale in cui i personaggi usano la scrittura per ribaltare continuamente l’azione e portare il pubblico in un rocambolesco giallo abilmente congeniato per strappare le risate e lo stupore fino a un finale del tutto inaspettato. Una scrittrice di teatro, Sandra Bruhl, vive all’ombra dei suoi successi e senza più nessuna ispirazione, riceve da una allieva, Clarissa Handerson, di un suo corso di scrittura un favoloso copione per una commedia gialla “Trappola Mortale”. Invidiosa di tanto talento medita col marito Angelo di uccidere l’allieva, invitandola nella loro casa delle vacanze, per sottrarle il manoscritto. Un famoso ed eccentrico medium Hans Tendorp, loro nuovo vicino di casa, bussa alla loro porta a causa delle “vibrazioni negative” che percepisce, le cose si complicheranno. Manette, omicidi e chiaroveggenza in questo testo, “Deathtrap” di Ira Levin da cui è stato tratto un film con Michael Caine e Christopher Reeve e che torna ora in scena in una versione completamente rivisitata con due donne nel ruolo dei due protagonisti. “Deathtrap” è anche una cinica e divertente critica al mondo dello showbiz americano in cui tutto è permesso pur di fare soldi. I biglietti possono essere acquistati su www.vivaticket.it, oppure il giorno dello spettacolo, alla biglietteria del Teatro Sociale dalle ore 20.30 all’inizio della rappresentazione. Si potrà accedere al Teatro Sociale solo con il possesso del Green Pass. Sono esenti dall’obbligo i minori di 12 anni e che abbia idonea certificazione medica. E’ obbligatorio indossare la mascherina protettiva per tutta la durata dello spettacolo. Info presso la segreteria del Teatro Sociale al numero telefonico 0376-671283.

Paolo Zordan