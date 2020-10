Canoa maratona – Mincio ancora sugli scudi: titoli italiani per Gaggero-Vesentini e Nasi-Rodelli

FIRENZE La seconda e conclusiva giornata del campionato italiano di maratona sulle acque dell’Arno si è rivelata positiva per la Canottieri Mincio. Due i titoli italiani conquistati: il primo con Beatrice Gaggero e Sara Vesentini nel K2 junior sulla distanza di 7,45 km, col riscontro cronometrico di 1h12’29”75. Il secondo lo hanno conquistato nella categoria ragazze sulla distanza di 11,25km Chiara Nasi ed Emma Rodelli in 55’57”98. Chiara sabato si era laureata campionessa d’Italia nel K1 ragazze, mentre Emma aveva chiuso terza la sua prova. «Meglio di così non poteva andare – afferma il tecnico della sezione canoa della Canottieri Daniele Rossi – Torniamo da Firenze con tre titoli italiani. E se ci mettiamo insieme quelli conquistati nei campionati italiani che si sono svolti all’Idroscalo, il bilancio sale a nove titoli, senza dimenticare quelli Master oppure centrati nel campionato regionale della Lombardia. I nostri atleti meritano dunque un grosso encomio, un grosso plauso, soprattutto perchè non era per nulla facile tenere alta la concentrazione e avere le motivazioni giuste per riuscire ad essere competitivi nelle poche gare che la Federcanoa è riuscita a far svolgere. I nostri ragazzi, in quelle alle quali hanno preso parte, hanno davvero fatto il massimo. Non si sono risparmiati e hanno ripagato come meglio non si poteva la fiducia che noi tecnici avevamo riposto in loro. Questi risultati hanno premiato alla fine il lavoro di noi tecnici».