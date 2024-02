Omissione di soccorso senza fuggire dopo l’incidente

MANTOVA Aveva urtato con l’auto una donna in bicicletta che era caduta. Lui si era fermato, aveva aiutato la ciclista a rialzarsi e dopo che quella gli aveva assicurato di stare bene se n’era andato. Per questo piccolo incidente avvenuto a San Giorgio nel marzo di quattro anni fa, un uomo è finito a processo con l’accusa di omissione di soccorso, perché la donna alla fine era stata portata in ospedale per accertamenti e l’automobilista se n’era andato senza lasciare le proprie generalità. Le forze dell’ordine che erano poi intervenute per i rilievi dell’incidente erano risalite al conducente dell’auto coinvolta tramite la targa del mezzo. Alla prima udienza del processo, celebrato questa mattina, sono stati sentiti alcuni testimoni. Il processo proseguirà il prossimo giugno.