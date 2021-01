Controlli dei Carabinieri: chiuso un bar e multati 11 clienti tra Sustinente e Porto Mantovano

MANTOVA Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri per il contenimento del Covid. Nel mentre infatti aumenta la curva dei contagi, nonostante la massiccia campagna informativa su tutti i mass media, c’è sempre qualcuno che pensa di poter violare le regolare passando inosservato.

Nel corso del fine settimana infatti è andata male ad una titolare di un bar di Sustinente che permetteva la consumazione sul posto senza assicurare il distanziamento sociale di almeno 1 metro, al di fuori degli orari consentiti, di cinque clienti. Per tutti è scattata la sanzione amministrativa con contestuale chiusura preventiva del bar per cinque giorni.

Situazione simile si è verificata a Porto Mantovano dove sei persone, tutti mantovani con età compresa tra i quaranta ed i cinquantacinque anni, sono state sorprese, nei pressi di un bar, a bere un aperitivo, poco prima acquistato, senza mascherina e distanziamento sociale. Anche per loro è scattata la sanzione Covid.