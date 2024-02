Avvocati delle Camere penali in astensione dalle udienze dal 7 febbraio. Conferenza a Brescia per spiegare i motivi

MANTOVA La Camera penale intercircondariale della Lombardia Orientale “Giuseppe Frigo” ha indetto per il 7 febbraio alle 10 presso l’aula multimediale del Tribunale di Brescia, un’assemblea urgente e straordinaria nel primo giorno di astensione deliberata da UCPI. La stampa ed i media del distretto della Corte d’Appello di Brescia, sono invitati a seguire l’assemblea e comunque, a partecipare alla conferenza stampa che la presidente CPLO Maria Luisa Crotti, il membro della giunta UCPI Andrea Cavaliere ed i Presidenti della sezione di Bergamo Enrico Pellillo, di Brescia Veronica Zanotti, di Cremona e Crema Micol Parati e di Mantova Sebastiano Tosoni, terranno alle 12 nello stesso luogo ove e’ convocata l’assemblea per riferire sia in ordine ai motivi dell’astensione nazionale che sui problemi dei singoli Fori del distretto e dei rispettivi carceri.