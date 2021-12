Buona la prima per la Premiata Compagnia del Verderam di Rivalta sul Mincio

RIVALTA SUL MINCIO – Per la Premiata Compagnia del Verderam di Rivalta sul Mincio è proprio il caso di dirlo “Buona la prima”; una prima dai molteplici significati perché vissuta dinanzi ai propri concittadini.

Tra sabato sera e domenica pomeriggio all’interno del palazzetto dello sport gli applausi e le fragorose risate si sono trasformate nel più sincero dei complimenti.

“La Feruvia”, titolo della commedia dialettale, inedita, portata in scena ha raggiunto la propria meta ovvero il consenso del pubblico e soprattutto ha decretato che il gruppo di attori e attrici sono pronti per altre esperienze teatrali.

Dopo mesi di grande impegno, per alcuni partendo proprio da zero, è arrivato il grande momento, quello del debutto.

Dietro le quinte, prima del tradizionale campanello dei 3’ all’entrata in scena, attori, regista, Massimo Gallesi, e autore del testo dell’opera e della sua conseguente sceneggiatura, Cirillo Chittolina, sentono il peso del momento.

Un peso che, però, sparisce quando a prendere il sopravvento sono l’emozione e l’entusiasmo.

Le prime battute e le prime risate fanno comprendere che il successo è li a portata di mano e di conseguenza la rappresentazione è “corsa” via veloce senza alcun momento di stanca. La storia è stata interpretata da ogni attore e attrice con quella genuinità che ha reso ancor più efficace il messaggio che l’autore ha voluto inserire nel testo.

Ora avanti con altre rappresentazioni in teatri di provincia e di altri territori limitrofi.

Paolo Biondo