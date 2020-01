Operazione sicurezza, controlli in città: un altro week-end lungo

MANTOVA Un altro week-end lungo per le forze dell’ordine cittadine che sono state impegnate dalla serata di venerdì scorso fino a ieri mattina nelle operazioni di controllo straordinario del territorio disposte dal questore di Mantova Paolo Sartori al fine di prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti ed i reati contro il patrimonio, in particolare furti in appartamento ed in luoghi pubblici, così come quelli collegati allo sfruttamento della prostituzione. Il prolungamento del servizio che è andato ben oltre il fine settimana è dovuto ai controlli specifici agli ingressi di alcuni istituti scolastici e nei pressi delle fermate di autobus di linea maggiormente utilizzate dagli studenti. Questi controlli, in particolare, hanno avuto lo scopo di monitorare i luoghi di aggregazione dei giovani studenti ed evitare che soggetti dediti ad attività criminali, in particolare spacciatori di droga, possano avvicinarli e coinvolgerli in situazioni di pericolo. Allo stesso modo sono stati controllati gli spazi della stazione ferroviaria, in collaborazione con gli agenti della Polfer. Nel corso delle varie operazioni di Polizia, effettuate con l’impiego giornaliero di oltre 40 uomini appartenenti a questura, reparto prevenzione del crimine della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria, i controlli specifici si sono concentrati prevalentemente in piazza 80° Fanteria, in piazza Cavallotti, piazza Don Leoni, e nelle zone dei giardini di viale Piave, in quelli del Lungorio, nei giardini Nuvolari e Parco Te, quindi nei quartieri Lunetta, Valletta Valsecchi, Borgo Pompilio e Cittadella; speciale attenzione è stata riservata, nel corso dei predetti servizi, a quelle zone ove si registra la presenza di soggetti dediti a furti in abitazione e borseggi, così come a quelle segnalate per la presenza di attività di spaccio di stupefacenti.