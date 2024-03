Orientarsi al lavoro, mercoledì al Mamu incontro per gli studenti

Mantova Mercoledì l’iniziativa Orientarsi al futuro, il nuovo sevizio di orientamento dedicato alle classi in uscita dal secondo ciclo di istruzione, lancia “Agenda Lavoro: investire sul futuro” dedicata all’orientamento al lavoro. L’appuntamento, che si terrà al Mantova Multicentre di largo Pradella, vedrà la partecipazione di Simona Tironi , assessore Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia, è promosso da Camera di Commercio, attraverso la gestione operativa della sua Azienda Speciale PromoImpresa – Borsa Merci, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Rete Alternanza/Pcto provinciale, la Provincia – Centro per l’Impiego, For.Ma. e la Rete provinciale degli Informagiovani. Il partenariato dialoga poi in rete con tutti gli Istituti scolastici del secondo ciclo e i Centri di Formazione Professionale del territorio mantovano. All’evento del 27 marzo oltre all’assessore Tironi, interverrà il presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani. La mattinata si articolerà in tre momenti di approfondimento, seguiti da un confronto finale.