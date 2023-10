Pallavolo serie B m – Esordio interno per E’più e Kema. Occhio a Piacenza e San Martino

Mantova Oggi le mantovane giocano la seconda di andata. Dopo l’esordio vincente in trasferta, Asolaremedello e Viadana fanno oggi il loro debutto casalingo. La squadra di Andrea Fasani e Luca Mutti ospita allo Schiantarelli l’Ama San Martino (ore 20.30, arbitri Giannini e Pavanello di Milano), che sabato scorso ha facilmente piegato per 3-0 il Dual Caselle. «Temiamo molto questa partita contro i reggiani – afferma il vice Mutti – Sul nostro cammino una squadra compatta. Noi abbiamo cercato di preparare al meglio questa partita. Confidiamo molto nel sostegno del nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto e allo stesso tempo contiamo sul fattore campo». All’E’più di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi il calendario riserva un’altra compagine piacentina: dopo la Canottieri Ongina, ecco la seconda squadra di Gas Sales, che ha debuttato col 3-1 interno su Moma Anderlini Modena. Si gioca al PalaFarina (ore 18.30, arbitri Benigni e Sara Noira di Brescia). «Speriamo che la squadra possa far bene in questa prima partita davanti al suo pubblico – afferma il presidente Valeriano Rossi – e si possa assistere a una bella partita. Non ci attende una gara facile. Sarà molto dura, anche se spero di soffrire meno rispetto alla gara di Monticelli d’Ongina».