Parco del Mincio: assegnati gli encomi 2025 alle Guardie Ecologiche Volontarie

MANTOVA Il Parco del Mincio ha conferito una targa di encomio alle Guardie Ecologiche Volontarie che si sono particolarmente distinte per l’impegno e la qualità del servizio svolto nel corso del 2025. A ricevere il riconoscimento sono stati Carla Carpi, Stefano Piccinini e Silvano Anselmi, esempi di dedizione e professionalità all’interno del corpo delle GEV. Carla Carpi, punto di riferimento per i colleghi, è stata premiata per il ruolo svolto nell’organizzazione degli incontri di educazione ambientale che hanno coinvolto migliaia di alunni delle scuole primarie e secondarie di numerosi Comuni della provincia. Un’attività capillare che ha contribuito in modo concreto alla diffusione della coscienza ambientale e alla sensibilizzazione delle giovani generazioni sui temi della tutela del territorio. Stefano Piccinini e Silvano Anselmi hanno invece ricevuto l’encomio per la tempestività e la professionalità dimostrate durante le operazioni di salvataggio di un pescatore in grave difficoltà, a rischio di soffocamento, intervento che ha evidenziato la preparazione e la prontezza operativa delle Guardie Ecologiche Volontarie anche in situazioni di emergenza. Le targhe sono state consegnate nel corso della tradizionale festa degli auguri, organizzata dal Parco del Mincio per tutto il corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie attive nell’area protetta. «Sono volontari che svolgono un lavoro prezioso – ha commentato il presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer – presidiano quotidianamente un territorio vastissimo, vigilando, fornendo informazioni, interagendo con i cittadini e collaborando con enti e istituzioni nella salvaguardia del patrimonio naturale. Rappresentano un aiuto fondamentale per l’Ente e un esempio di impegno civico virtuoso, svolto con professionalità e dedizione».