Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, eppur si muove: 4-4 con l’Active Network

Mantova Eppur si muove. Dopo sette sconfitte consecutive, il Saviatesta riesce finalmente a smuovere la classifica e lo fa nel modo più emozionante possibile: un 4-4 in rimonta al PalaSguaitzer contro l’Active Network, nell’ultimo match dell’anno, che dovrà rappresentare la base per ripartire nel 2026 con maggiore fiducia e convinzione nei propri mezzi.

Gara intensa sin dai primi minuti. Al 5’ Salamone scalda i guantoni di Deidda con un gran destro, e un attimo dopo è Degan a chiamare ancora all’intervento il portiere mantovano. Il Saviatesta risponde con vigore: al 7’ azione insistita, Caique si gira in area e libera un sinistro violentissimo che si stampa sulla traversa. Poco dopo, magia di Wilde che libera Ceccatto di tacco, ma Thiago Perez si salva e sulla ribattuta lo stesso Caique calcia alto. L’Active Network però colpisce alla prima vera occasione pulita: all’8’, su schema da corner e respinta corta, Pina piazza un sinistro perfetto all’angolino per lo 0-1. La risposta virgiliana è immediata: al 9’ Mascherona calcia da destra, palla tesa sul secondo palo e Taurisano ci arriva in scivolata per l’1-1. Partita che viaggia a ritmi altissimi e, al 10’, gli ospiti tornano avanti: contropiede fulmineo, Ferretti apre per Salamone che spara una puntata sotto la traversa, imprendibile, per l’1-2. Active che viaggia sulle ali dell’entusiasmo e all’11’ sfiora il tris ancora con Ferretti. È il momento più duro per i ragazzi di Milella, costretto a un timeout per ricompattare la squadrta. La scossa arriva: al 16’ schema da fallo laterale da applausi, Caique per Achilli che serve Wilde, ma Pina chiude alla disperata la conclusione del brasiliano. Dall’altra parte Cesaroni prova il colpo sotto senza fortuna, mentre al 17’ Thiago Perez para d’istinto una botta al volo di Mascherona su assist di Leleco. Altro brivido per i virgiliani: Ferretti centra la traversa e sul tap-in Degan trova un Deidda provvidenziale già a terra. Al 19’ ripartenza fulminea di Leleco che serve Misael, spazzolata mancina e palla nel sacco. Si va così al riposo con il punteggio in equilibrio, 2-2: per quanto visto, un pareggio che va di lusso ai virgiliani.

La ripresa inizia su ritmi più ragionati ma non mancano le emozioni: Cabeça ci prova due volte, prima al volo su angolo (29’), poi da posizione defilata (30’), ma Perez è sempre pronto. La gara torna a infiammarsi nel finale: al 33’ Pina scappa via in transizione e offre a Tomas Block un pallone solo da spingere: 2-3. Palla al centro e immediata reazione mantovana: Misael lotta, resiste al contatto e serve Ceccatto che di prima intenzione fa 3-3. Il botta e risposta continua: al 34’ Ugherani inventa per Ferretti che infila Deidda siglando il nuovo vantaggio ospite. A quattro minuti dalla sirena, Milella inserisce il portiere di movimento e la scelta paga: al 37’ Cabeça piazza il destro malizioso nell’angolino per il 4-4 che rimette tutto in equilibrio. Il Saviatesta crede nel colpaccio, insiste col power play fino all’ultimo possesso e chiude in attacco, senza però trovare il gol della vittoria. Finisce così, con un punto che non ferma le difficoltà ma che può e deve segnare un nuovo inizio. Venerdì 2 gennaio si va a Salerno per affrontare lo Sporting Sala Consilina.