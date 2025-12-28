Calcio 1a Categoria – Dinamo sul podio al giro di boa. Melara: “Mica male per una matricola”

Gonzaga Il girone d’andata, per la Dinamo Gonzaga, si è chiuso prima delle festività con una battuta d’arresto pesante: lo 0-4 interno inflitto dal Montirone capolista. Una sconfitta che non scalfisce, però, quanto di buono costruito dai biancorossi nei primi mesi di campionato. Dopo le prime quindici giornate, infatti, la squadra gonzaghese, alla prima esperienza della sua storia in Prima Categoria, occupa una posizione di piena continuità con le sue concorrenti dirette: è infatti terza in classifica con 28 punti, gli stessi di Rapid Olimpia e Union Team Marmirolo, uno in meno del Suzzara secondo, mentre il Montirone ha preso il largo a quota 37.

Ad aprire il 2025 e il girone di ritorno sarà subito la sfida più sentita, ovvero il derbissimo con il Gonzaga, in programma in anticipo sabato 10 gennaio, che all’andata si chiuse 2-2. Un test dal grande valore emotivo e anche tecnico per ripartire con slancio. Prima, però, c’è la Coppa Mantova: domenica prossima, 4 gennaio, i biancorossi ospiteranno la Poggese, proprio l’ex squadra di mister Matteo Melara, che fa il punto sul percorso dei suoi: «Dobbiamo sempre ricordarci che siamo una neopromossa: siamo in una buona posizione, magari potevamo avere qualche punto in più, ma abbiamo vissuto tante traversie soprattutto per gli infortuni. La squadra ha sempre fatto il suo dovere. Con il Montirone abbiamo chiuso l’andata con una sconfitta netta: oltre alla forza della corazzata bresciana, sono stati i dettagli a premiare i nostri avversari. Mi auguro un ritorno più positivo, senza tutte le problematiche che ci hanno condizionato. Ripartire con un risultato utile nella sfida col Gonzaga sarebbe importantissimo».

Ieri mattina la Dinamo ha svolto una leggera sgambata; in programma due sedute tra domani e martedì, poi la ripresa ufficiale nel nuovo anno. Capitolo infermeria: Buzzi è sulla via del recupero, mentre Rainone e Kadric dovrebbero rientrare a breve.