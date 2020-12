Parco del Te, via alla raccolta dei 5 milioni dal ministero

MANTOVA La giunta comunale, in quest’ultimo scorcio dell’anno, in vista dell’approvazione del bilancio previsionale che avverrà nelle sedute del 29 e 30 prossimi, ha approvato lo schema di accordo tra segretariato regionale del Mibact per la Lombardia Francesca Furst e Comune di Mantova per la realizzazione dell’intervento denominato “Parco Palazzo Te”, per il quale il dicastero ha assegnato a Mantova 5 milioni di euro.

L’approvazione del bilancio previsionale entro quest’anno è funzionale alle tempistiche dell’ambizioso progetto di riqualificazione dell’area circoscritta dall’ex ippodromo, in quanto rende immediatamente spendibili le risorse destinate a Mantova nel contesto del “Piano strategico ‘Grandi progetti Beni Culturali’ – Annualità 2020 (risorse residue), annualità 2021 e 2022”.

Un documento apparentemente formale, ma che da un punto di vista funzionale assume una rilevante importanza, se si considera che, stanti i termini del documento sottoscritto, il segretariato regionale del Mibact per la Lombardia, quale Ente liquidatore, è vincolato all’impegno con Mantova. Lui stesso provvederà direttamente alla liquidazione e al pagamento agli operatori economici delle spese sostenute e dei compensi per opere eseguite, a valere sulle risorse erogate dal segretariato generale, qualora siano rispettate e soddisfatte le condizioni stabilite nel disciplinare, a seguito dell’avanzamento fisico e contabile dell’intervento. Ora non resta che il progetto definitivo.