Passa in Consiglio provinciale la quinta variazione al Dup 2022 – 2024

MANTOVA Approvata dal Consiglio provinciale la quinta variazione al Dup 2022 – 2024.

Le modifiche riguardano in particolare la seconda parte della sezione operativa.

Nel Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2022 – 2023, tra i nuovi acquisti entrano:

– Aggiornamento del progetto esecutivo. Direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il “Restauro e la valorizzazione del giardino di Villa Strozzi presso ITAS di Palidano per un costo di 90.000 euro già compreso nell’importo complessivo di un lavoro presente nella programmazione dei lavori pubblici;

– Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione operativa e coordinamento sicurezza dei lavori al “Greggiati” di OSTIGLIA per la realizzazione nuova palestra” per 180.000 euro già ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro presente nella programmazione dei lavori pubblici;

– Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori al succursale dell’istituto “E. Sanfelice” di piazza Orefice a Viadana (adeguamento sismico) per un costo complessivo di 275.000 euro già compreso nell’importo complessivo di un lavoro presente nella programmazione dei lavori pubblici;

– Noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico della durata di 36 mesi, per un costo complessivo di 265.000 euro, finanziato con fondi propri dell’ente;

– Progettazione definitiva-esecutiva della campata in acciaio e relative opere di sostegno, per il raccordo del nuovo ponte ad arco, collocato in posizione provvisoria, al tratto golenale del ponte esistente lungo la S.P. ex S.S. n.413 “Romana” a San Benedetto Po, (finanziato con DGR n.4313 del 16/11/2015, € 30.000.000,00 Regione Lombardia € 3.800.000,00 Provincia di Mantova);

Nella parte del Programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 vengono anticipati a quest’anno il Restauro e la valorizzazione del giardino di Villa Strozzi presso ITAS di Palidano (importo 2.000.000,00 euro finanziato con fondi PNRR – misura 2)