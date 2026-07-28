Rugby – Ciardullo d’argento con l’Italseven. Azzurri qualificati alle World Series

SPALATO (Croazia) Si è chiusa con una prestigiosa medaglia d’argento l’avventura di Fabrizio Ciardullo con l’Italseven nel secondo e decisivo appuntamento delle Rugby Europe Sevens Championship Series, disputato a Spalato, in Croazia. Il giocatore del Viadana ha dato il proprio contributo al brillante cammino degli azzurri, fermati soltanto in finale dai campioni olimpici della Francia con un netto 43-0. Un risultato che non cancella l’eccellente torneo disputato dalla formazione allenata da Matteo Mazzantini. La domenica era iniziata nel migliore dei modi con il successo per 12-5 sul Belgio in semifinale, arrivato dopo aver eliminato nei quarti la Germania, allora capolista provvisoria del circuito. Nell’ultimo atto, però, la superiorità dei transalpini è emersa in tutta la sua evidenza, con sette mete che hanno consegnato loro vittoria di tappa e titolo continentale. Per l’Italia resta comunque un bilancio estremamente positivo: dopo il terzo posto conquistato nella tappa inaugurale di Amburgo, gli azzurri hanno chiuso al secondo posto sia nella prova croata sia nella classifica generale del circuito europeo. Un piazzamento che vale, per il secondo anno consecutivo, la qualificazione alle SVNS3 Series di Dubai, porta d’accesso al circuito mondiale di World Rugby in programma nell’inverno 2026 negli Emirati.