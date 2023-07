Tamponato mentre è sul trattore, muore imprenditore 58enne

CASTEL D’ARIO/BONFERRARO n incidente quasi inverosimile ma che è costato la vita a Davide Menozzi, 58enne di Bonferraro di Sorgà, molto conosciuto anche nel Mantovano (dove in passato aveva risieduto), e in particolare a Castel d’Ario e Villimpenta, per la sua attività di imprenditore agricolo e per gestire una piscicoltura. Inoltre l’ex moglie di Menozzi abita con i due figli a Mantova.

Intorno alle 18 Menozzi stava percorrendo il tratto di regionale 10 per raggiungere la sua azienda dopo aver terminato di tranciare l’erba in un terreno di sua proprietà, quando improvvisamente è stato tamponato da una Kia che viaggiava nello stesso senso di marcia, pare a velocità piuttosto sostenuta. L’impatto è stato particolarmente violento, al punto che l’agricoltore ha perso il controllo del mezzo finendo per sbattere contro il pilastro in cemento di un’abitazione. I massi in laterizio sono ceduti, travolgendo il corpo dell’uomo.

Subito si è compresa la gravità di quanto accaduto, con alcune persone che si sono messe ad urlare e sono corse nella speranza di poter fare qualcosa. Ma per Menozzi non c’era più nulla da fare, spirato sotto il peso dei pezzi di calcestruzzo. Illeso invece il conducente dell’auto, un quarantenne di Sanguinetto, il quale ha subito chiamato i soccorsi.

Il traffico sulla Regionale 10 ha subito notevoli rallentamenti.

Per regolamentarlo è stato disposto il senso unico alternato fino alle 20.30 in modo da consentire le operazioni di rimozione dei mezzi e della salma del 58enne che in seguito è stata trasportata nelle camere mortuarie dell’ospedale Mater Salutis di Legnago e in seguito alla casa funeraria Maffioli di Levata di Curtatone, fa dove partirà domani per la chiesa parrocchiale di Bonferraro, dove si terrà il rito funebre alle 16.