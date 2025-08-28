Pesa l’incognita sul nuovo centro di Lunetta

Mantova Bello è bello. Ma quale fine sortirà il centro aggregativo di Lunetta? I lavori sono pressoché ultimati, e rimangono solo gli arredi da portare nella struttura avveniristica realizzata in tempi utili per potere approfittare dello stanziamento europeo del Pnrr. Meno certo è il tema della gestione dello stabile, dal momento che la manifestazione di interesse comunale è andata deserta. «L’evidenza è che ci sono introiti per 170mila euro dalla Regione, oltre che dall’Ue, ma non ci sono richieste – chiosa il capogruppo di Fi Pier Luigi Baschieri –. Il commissione ci dicono che il centro famiglie rimarrà quello di Valletta Valsecchi. Per me questo di Lunetta resterà come un fallimento della programmazione dei fondi europei del Pnrr».