Calcio Prima Categoria – Sporting si presenta e sogna la Promozione

CERLONGO Vernissage ieri sera, nell’ormai tradizionale cornice della Corte del Conte di Cerlongo, per lo Sporting Club, che si ripresenta ai nastri di partenza della Prima Categoria per dare l’assalto alla Promozione. E’ stata l’occasione per la passerella per le varie formazioni del settore giovanile, a cominciare dalla Juniores Regionale Fascia B che in questa stagione sarà allenata da Giuseppe Manarin promosso dagli Allievi Regionali. Manarin sarà anche il responsabile tecnico del settore giovanile.

E’ stata anche l’occasione per annunciare l’unione, a livello di settore giovanile con il Guidizzolo. «Siamo una società che vuole ampliare gli orizzonti e che intende fare calcio giovanile, valorizzando i ragazzi del territorio – ha detto il presidente Devis Cavagna -. Goito e Guidizzolo sono due comuni limitrofi, unire le forze permetterà di dare a più ragazzi possibili l’opportunità di giocare, rafforzando la valenza sociale del nostro sport».

Oltre ai giovani, c’è anche una la prima squadra di mister Luca De Martino e che si presenta ai nastri di partenza della Prima con rinnovate ambizioni di salto di categoria.

«Puntiamo arrivare più in alto possibile – spiega il vicepresidente Federico Salvetti – il nostro obiettivo è quello di fare bene di fronte ad una concorrenza agguerrita, e di arrivare, speriamo, in Promozione. Ci sono compagini che hanno speso molto e hanno fatto mercati importanti, noi abbiamo allestito un organico competitivo». Magari tramite la Coppa, obiettivo al quale punteranno i goitesi anche l’anno prossimo «ma saremo anche nelle coppe della Juniores e degli Allievi regionali».

«Tutti gli obiettivi di mercato sono stati centrati – conclude il diesse Coffani -. Qualcuno ha fatto scelte diverse ed è andato via, ma crediamo di aver allestito un organico all’altezza, promuovendo al contempo cinque elementi dalla nostra Juniores». Sul mercato è in dirittura d’arrivo l’ultimo botto: si tratta del portiere Nicolò Avanzini, in uscita dall’Atletico Castiglione.