Dal Comune di Pegognaga 70mila euro per associazioni e volontariato

PEGOGNAGA – Ammontano a poco meno di 70mila euro i contributi che l’amministrazione comunale di Pegognaga stanzia per parrocchie, gruppi di volontariato, associazioni sportive e culturali. Ciò evidenzia la particolare attenzione dell’esecutivo verso il settore del volontariato, quale componente essenziale per gli stimoli aggregativi ed inclusivi delle comunità pegognaghese e polesinese, ma altresì per l’integrazione degli immigrati.

Ovvio che in quest’ambito la progettualità maggiore, essendo attuata dall’associazione pro lo Flexum, vada quindi il maggiore contributo. Di fatti per la Pro loco, organizzando manifestazioni nell’arco dell’intero anno, sono stanziati 23mila euo, accanto ai quali é previsto un contributo di altri 8mila per le luminarie del periodo natalizio. In ordine decrescente il maggior contributo é erogato poi alla cooperativa CHV di Suzzara, che organizza nel Parco Florida di Pegognaga la rassegna estiva musicale Sconfinart; per la quale il Comune paga pure gli oneri fiscali nella misura di 1.850 euro. Un contributo ad Asd Sporting Pegognaga di 100 euro, ma poi vengono altresì erogati 10.985 euro per il torneo di calcio e lo sfalcio del campo di Polesine e per le spese energetiche sui campi di gioco. 6.605 euro. Alla società di pesca sportiva Pado Patri, un contributo di 150 euro per trofei gare di pesca, più altre 2mila per l’organizzazione di gare al Parco San Lorenzo. 2.500 euro a Pegognaga Basket per un progetto di minibasket. Gruppo sportivo di Polesine: 400 euro per tornei vari. Gruppo di organizzatori dell’Antica Sagra di Polesine 1.500 euro. All’associazione di genitori Il Formicaio: 2.700, 1.500 per il progetto Sport-vita; 200 all’Asd Lenza Pegognaghese. 500 alla San Vincenzo De Paoli. 1.100 all’Asd Boccifila Pegognaghese. Al gruppo di volontariato della casa di vacanze di Massimeno, 250 euro come contributo straordinario. Mille alla Parrocchia di Pegognaga, mille a quella di Polesine, altrettanti al circolo ricreativo-culturale Anspi. Infine, al Comitato Sportivo di Mantova 1500 euro per i giochi di strada a Pegognaga, più altri 120 per “Ludicamente in gioco”. (ric.lon)