Piazza rinnovata per il mercato contadino di Borgochiesanuova

MANTOVA Il cantiere di riqualificazione del piazzale in cui, dal 9 marzo 2019, si svolge il mercato contadino di Borgochiesanuova, si sta completando. I lavori hanno interessato il sistema fognario, il manto stradale, l’area in cui si svolge il mercato e il sistema di allacciamenti elettrici. Sono stati, inoltre, piantumati alberi da frutto di varietà in via di estinzione, realizzate aiuole e posati numerosi arbusti che favoriscono l’ombreggiamento ed abbattono le temperature percepite. L’obiettivo è di fare del piazzale un’oasi di archeologia arborea per tutelare la biodiversità e rendere più verde la città, migliorando l’aria che respiriamo.

A fine mese saranno operative anche le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e saranno installati defibrillatori semiautomatici esterni (Dae). Quello che un tempo era il parcheggio del primo Ipermercato di Mantova (IperSidis, anno 1987) ora è divenuta un’aia in cui, tutti i sabati e i martedì mattina, si ritrova la comunità del cibo di Borgochiesanuova. Uno spazio comune attrezzato, non solo ospitante il mercato, ma anche a disposizione per l’organizzazione di manifestazioni e iniziative di aggregazione sociale. Si è trattato, infatti, di un intervento di recupero urbano che ridà alla città uno spazio di vita sociale. L’intervento ammonta a 160mila euro ed è stato possibile grazie al cofinanziamento del Piano di sviluppo rurale (Psr) di Regione Lombardia e in particolare alla misura 16.4 che sostiene le varie forme della vendita diretta. L’inaugurazione della piazza rinnovata del mercato è prevista per questa mattina, alle ore 11.45. Interverranno il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, il presidente della Provincia, Carlo Botani, il segretario generale della Camera di commercio di Mantova, Marco Zanini, l’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Beduschi. Al termine risotto per tutti. Con questi interventi il mercato contadino di Borgochiesanuova è sempre più sostenibile ed accogliente, un luogo di cultura alimentare e benessere a cielo aperto, nonché un laboratorio di azioni concrete per sperimentare iniziative di economica circolare.

Un impegno che si svilupperà ancor più nei prossimi mesi grazie alla collaborazione con l’Ente nazionale energie rinnovabili (Enea), con cui il Consorzio sta elaborando progetti di economia circolare che interesseranno i mercati contadini di Mantova, a Borgochiesanuova e sul Lungorio, coinvolgendo, nel complesso, un centinaio di aziende agricole mantovane.