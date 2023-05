Calcio giovani – La Juniores del Castiglione fa tappa ad Arcisate sulla strada per la “A”. Coppa Leali U15: via ai quarti

Mantova La Juniores del Castiglione gioca oggi ad Arcisate (Varese, ore 16), contro il Valceresio Audax, la gara d’andata dell’ultimo turno dei play off del Regionale B. Il retour match è in programma sabato prossimo allo stadio Lusetti di Castiglione. In caso di parità delle reti segnate al termine del doppio confronto, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; ove persista il risultato di parità, si disputeranno due tempi supplementari ed eventuali rigori. Le società vincenti saranno ammesse al Campionato Juniores Regionale A.

Il Castiglione arriva a questo appuntamento dopo essersi piazzato secondo nel girone F ed aver vinto il triangolare del primo turno play off contro Torrazzo e Real Melegnano.

Le vittorie di Sporting Club “A” (13-0 a La Cantera) e Castellana “B” (5-0 al San Lazzaro) hanno chiuso il programma della seconda giornata del Torneo Madaschi per Allievi U17.

Il programma del terzo turno: oggi Borgo Virgilio- Sporting “A” (ore 16), Castellana “B”-Ostiglia (17); domani alle 10 Porto-Asola, Curtatone-San Lazzaro, Rapid Olimpia-Moglia; lunedì Castellana “A”-Sporting “B” (19.30). Già qualificate ai quarti Castellana “A” e “B”, Sporting “B” e Union Team. Si gioca oggi anche il recupero di campionato tra Quistello e Ceresarese (a Schivenoglia, ore 16.30).

La Coppa Leali dei Giovanissimi U15 manda in scena i quarti di finale. Oggi si giocano Curtatone-San Lazzaro (ore 16), Sporting Club- Accademia Lori (17) e Rapid Olimpia-Medolese (17). Martedì Castellana-La Cantera (19). Mercoledì 31 sono in programma le semifinali, ultimo atto lunedì 5 giugno ad Asola (ore 20.30).