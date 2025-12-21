Piazzale Don Leoni, il semaforo di sicurezza è inattivo da tre mesi

Mantova Il cantiere del sottopasso davanti alla stazione si è spostato dal fronte stazione a quello degli alberghi, ma il tutto non è avvenuto in pacifica condizione di sicurezza. Quantomeno, non per i pedoni, che lamentano la mancanza di segnalazione luminosa in prossimità delle aree transennate per i lavori. In piazza Don Leoni le zebre sono diventate pericolose senza i lampeggianti peraltro previsto dalla legge in tali cantieri. E gli stessi residenti (soprattutto anziani) lamentano la precarietà della segnaletica verticale, fuori uso da tre mesi, ossia dall’inizio della “fase 2”.

«Ho telefonato tre volte ai vigili per comunicare che in via Bettinelli, di fronte alla pizzeria Europa, il segnalatore delle strisce pedonali di sera non accende le luci, come pure in via Bettinelli al civico 24 le luci che avvisano delle strisce pedonali gialle di cantiere non vengono accese, e la sera diventa molto pericoloso attraversare la strada, soprattutto per gli anziani come me», denuncia un residente.