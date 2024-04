Piazzale Mondadori, si chiude il cerchio

MANTOVA Esselunga si amplia e “si fa bella”. A circa tre anni dall’apertura del primo negozio a Mantova, a maggio del 2021 in piazzale Mondadori, Esselunga cresce e inaugura, alla presenza del sindaco di Mantova Mattia Palazzi e del governatore della Lombardia Attilio Fontana, la profumeria eb (“EsserBella”), riqualificando lo storico edificio della seconda metà del 1800 che un tempo ospitava la stazione della tramvia della città, divenuto poi biglietteria delle corriere della società pubblica Apam.

«Il progetto di recupero ha permesso di mantenere l’architettura originale dell’edificio e conclude l’intervento di riqualificazione di piazzale Mondadori, realizzato da Esselunga, con il patrocinio del Comune di Mantova e sotto l’egida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – spiega Marco Luigi Garotta, direttore operativo profumerie eb – per restituire alla città un’area di interesse storico che ne testimonia la trasformazione urbanistica». «L’universo eb – specifica – è composto ad oggi da 48 negozi, che si trovano quasi tutti all’interno dei negozi Esselunga in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Liguria. Il palazzetto di Mantova è la seconda realtà dove gli ambienti beauty si trovano in prossimità dei negozi Esselunga». E continua: «Il personale scelto è quasi tutto del territorio, per ribadire la nostra attenzione al tessuto sociale cittadino, ed altamente formato, per accompagnare e suggerire al cliente l’esperienza di acquisto migliore». Il beauty store di Mantova si articola su due piani: al piano terra l’area di vendita, dove trovare prestigiosi brand di profumeria, prodotti viso e corpo, make-up e una proposta di accessori accuratamente selezionati.

Al piano superiore, spazi adibiti ai trattamenti per la persona.

Un luogo dove servizi di make-up, skincare e haircare completano una vasta proposta di assortimento, disegnando una nuova esperienza di acquisto. È stato inaugurato oggi, inoltre, l’ampliamento della superficie di vendita del superstore che passa da 2.500 a 3.340 metri quadri.

Un’offerta ancora più ricca con un’importante novità rappresentata dall’enoteca, che propone oltre 800 etichette di vini, e da un sommelier per orientare i clienti nelle scelte di acquisto.

L’apertura di eb® e l’ampliamento dell’area di vendita del superstore portano a 113 i dipendenti Esselunga a Mantova, 9 addetti in profumeria, 8 presso il Bar Atlantic e 96 all’interno del negozio.

Antonia Bersellini Baroni