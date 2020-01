Il Pd replica alla parlamentare Baroni:  “Non prendiamo lezioni da chi ha fatto la Domus”

MANTOVA In tanti anni, tra Consiglio regionale e Parlamento, l’onorevole Anna Lisa Baroni non ha fatto nulla per Mantova. Il vuoto assoluto. Lega e Forza Italia hanno avuto cinque anni con Nicola Sodano per cambiare la città, ma l’unica opera pubblica che hanno avviato è stata la Domus di piazza Sordello, quella sì un vero scempio. Ci perdoni, dunque, la deputata Baroni, se il suo giudizio non rappresenta la nostra bussola su come rilanciare la città. l progetto di recupero del parco del Te è un’opera attesa da decenni dai cittadini mantovani, come moltissime delle opere realizzate in questi cinque anni. Anzi, nei prossimi anni dovremo rilanciare ulteriormente e affrontare il complesso nodo dello spostamento dello stadio, che completerebbe la rigenerazione dell’area. Altro che ordinaria amministrazione. Il sindaco Mattia Palazzi e la sua giunta hanno affrontato e risolto problemi che erano bloccati da decenni. Baroni e il suo candidato Stefano Rossi vorrebbero riportarci alla città dei “no”, dove tutto è immobile e nulla cambia.