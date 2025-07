Ultimo concerto in piazza Sordello: mercoledì arriva Nick Cave

MANTOVA Giunge all’ultimo appuntamento in programma in piazza Sordello la prima parte del Mantova Summer Festival, la kermesse estiva organizzata da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova, fra i fiori all’occhiello dei grandi appuntamenti con la musica in Italia.

Dopo il concerto sold out di Santana, l’incredibile appuntamento con Nile Rodgers & Chic e la serata tutta da ballare con lo spettacolo targato Voglio Tornare Negli Anni 90, Mantova accoglierà un nuovo prestigioso ospite internazionale.

Domani, infatti, grande è l’attesa per Nick Cave accompagnato sul palco dal bassista Colin Greenwood. Insieme eseguiranno brani che coprono l’eccezionale carriera di Cave. Lo scorso anno, Nick Cave & The Bad Seeds hanno pubblicato Wild God, il loro 18esimo album in studio. Nominato ai Grammy e accolto con grande successo dalla critica, il disco ha spinto i confini creativi, unendo audaci sperimentazioni a una narrazione avvincente. L’inizio del concerto è fissato per le 21.00, mentre l’ingresso in piazza sarà dalle 19.00. Per cassa e informazioni, rivolgersi all’Infopoint Rigoletto in piazza Sordello, aperto dalle ore 15.00.

Il Mantova Summer Festival, come da consuetudine, tornerà a partire da fine agosto, quando darà il via alla sua seconda parte a Palazzo Te. Sono 8 gli spettacoli in programma, che avranno come scenario il suggestivo e avvolgente abbraccio dell’Esedra.

Si aprirà il 27 agosto con Willie Peyote e una tappa del suo “Grazie ma no grazie tour – estate 2025”. Il 28 agosto Gianluca Gotto porterà sul palco dei giardini di Palazzo Te “Le Tre Vie del BenEssere”, un nuovo incontro-spettacolo dedicato all’Ayurveda. Il 29 agosto ci sarà il grande ritorno di Massimo Ranieri per una tappa del tour “Tutti i sogni ancora in volo”. Il 30 agosto sarà il turno di Diodato , seguito il 31 agosto dall’attesissimo Lucio Corsi con il suo nuovo tour “Estate 2025”.

Settembre si aprirà poi con la musica di Cristiano De André, che sarà a Palazzo Te con lo spettacolo “De André canta De André ”. Il 2 settembre Fiorella Mannoia salirà sul palco dell’esedra con “Fiorella Sinfonica-Live con Orchestra”. Chiude il 3 settembre un’altra delle voci più iconiche della scena musicale internazionale, Tony Hadley che torna in tour in Italia con “Tony Hadley 45”, per celebrare i quarantacinque anni di carriera.