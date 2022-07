Più di 1000 casi ogni 100mila abitanti: Mantova nella morsa del Covid

MANTOVA Con 1034 nuovi casi di Covid ogni 100mila abitanti, per una crescita percentuale dell’8,9% rispetto alla settimana precedente, la provincia di Mantova è al secondo posto in Lombardia riguardo all’incidenza del Covid, seconda solo a quella di Bergamo che segna un aumento dell’11,3% nell’ultima settimana ma con soli 720 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Sono tutt’altro che rassicuranti per il Mantovano i dati che emergono dal report settimanale di Fondazione Gimbe riguardo la situazione Covid. La nostra provincia è addirittura in testa a livello regionale per il numero di nuovi casi ogni 100mila abitanti, l’unica a superare quota mille, seguita a debita distanza da Cremona, che con 907 nuovi contagi ogni 100mila abitanti ha regsitrato un aumento del 5,7% in una setimana e dai 720 di Bergamo che ha comunque segnato l’incremento settimanale più consistente. Del resto nella settimana analizzata, quella dal 13 al 19 luglio, in Lombardia è stata registrata una performance in peggioramento per quel che riguarda i casi attualmente positivi che a livello regionale sono stati complessivamente 1575 per 100mila abitanti, controbilanciata comunque da una diminuzione del 7% di nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Restano sotto la media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid nelle strutture lombarde, sia in area medica (14,8%) che in terapia intensiva (2,1%).