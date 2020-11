Plasma esaurito: appello per i donatori

MANTOVA C’è l’emergenza- Covid e c’è l’emergenza-plasma. Le scorte per potere curare i pazienti colpiti dal virus con il metodo sperimentale nato dallo studio degli ospedali di Pavia e Mantova sono praticamente esaurite e così Asst di Mantova ha deciso di attivare un punto di ascolto dedicato ai potenziali donatori di plasma guariti da Covid 19. Le nuove modalità sono state studiate per far fronte all’elevato numero di chiamate arrivate nei giorni scorsi al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. Il servizio sarà attivo da oggi, ed è riservato a coloro che desiderano mettersi in contatto con l’azienda per donare il plasma. Si potrà chiamare lo 0376201409 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, oppure inviare una mail a iperplasma@asst-mantova.it, indicando i propri dati e un numero di telefono per essere ricontattati dagli operatori che richiameranno gli utenti per programmare le donazioni.