Pm 10, l’aria è migliorata, quindi da giovedì 4 gennaio saranno revocate le misure di secondo livello

MANTOVA L’aria a Mantova è migliorata, quindi sono state revocate le misure di secondo livello scattate venerdì 9 febbraio per la concentrazione di polveri sottili. Da martedì 13 febbraio, dunque, saranno disattivate tutte le misure di limitazione in quanto si è rientrati nella soglia dei limiti di legge per il Pm10. La Regione Lombardia ha verificato il rientro dei valori di entro i 50 microgrammi per metro cubo per due giorni consecutivi, come risulta dal sito Infoaria di Regione Lombardia https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/stato-attivazione . Inoltre, le previsioni meteo risultano favorevoli, pertanto non sono più necessarie le limitazioni.