MANTOVA 8 milioni di euro per 8 progetti per il territorio mantovano. All’Auditorium del Conservatorio Campiani sono state presentate le iniziative selezionate nell’ambito del Bando Emblematici Maggiori che si sono quindi assicurate il contributo di Fondazione Cariplo (5 milioni) e di Regione Lombardia (3 milioni). “Visitare la storia. Esplora il museo diffuso risorgimentale” il progetto della Provincia di Mantova, “La musica che gira intorno” per un centro musicale polifunzionale e “Implementazione residenziale per persone disabili” per la cooperativa Bucaneve a Castel Goffredo, “Ti Porto in Quercia” a cura della cooperativa La Quercia di Roverbella destinato alla ristrutturazione di un immobile a Porto Mantovano per farne un centro socio-educativo per ragazzi con disabilità, “Percorsi culturali tra arte, fede e cultura” a cura della Diocesi, “Laboratori per le transizioni e l’occupabilità” che vede capofila la Camera di Commercio, “Casa del Sole per il nuovo centro diurno disabili” a Curtatone e “Controvento. Centro polifunzionale per l’infanzia e l’adolescenza per giovani con problematiche psichiatriche” a Borgo Virgilio.