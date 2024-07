Pm10: Mantova a un giorno dal limite di superamenti

MANTOVA – A un passo dal raggiungere il limite massimo di superamenti del limite di 50 µg/m³ di Pm10. A Mantova manca un solo giorno per entrare nel poco invidiabile club delle città con il più alto numero di superamenti dei limiti di polveri sottili. In particolare è la centralina Arpa di piazzale Gramsci quella da tenere sotto la più stretta osservazione, perché è quella che è più vicina al limite con i 34 giorni di superamento del limite dall’inizio di quest’anno. Segue la centralina di Sant’Agnese, a quota 33, mentre quella di via Ariosto con 28 superamenti chiude la classifica non solo cittadina ma anche provinciale. Fanno infatti peggio a Ponti sul Mincio (30 superamenti), Viadana (32) e Schivenoglia (33). Di fatto nei primi 195 giorni del 2024 in piazzale Gramsci la percentuale limite di Pm10 è stata superata ogni circa 5 giorni e mezzo (5,7 per la precisione), mentre si si fa una media provinciale dei superamenti questi scendono a 31,6 giorni complessivi per una media di un superamenti dei limiti ogni 6,17 giorni. Nulla di nuovo sul fronte dell’inquinamento e della qualità dell’aria a Mantova dunque, se non che nonostante la canicola di questi ultimi giorni la percentuale di polveri sottili si è mantenuta piuttosto bassa e comunque ben inferiore ai limiti. Da inizio mese nel Mantovano solo a Schivenoglia sono stati registrati valori oltre il limite, in particolare dal 10 al 13 luglio, con un picco di 100 µg/m³ nella giornata di giovedì scorso 11 luglio.