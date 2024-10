Investito sulla Goitese mentre andava a lavorare a piedi, muore giovane

CAVRIANA – Investimento pedone questa mattina, primo ottobre, poco dopo le 6 prima del centro abitato di Guidizzolo, nel territorio del comune di Cavriana. A perdere la vita è stato un giovane investito da un’auto, Mercedes Classe A, mentre camminava sulla Goitese e si stava recando al lavoro. Immediato l’intervento del 118 e ma per l’investito non c’è stato nulla da fare, è infatti deceduto subito dopo l’impatto. Sembra che l’uomo non fosse solo, ma con altre persone che come lui stavano percorrendo a piedi la strada, e quando l’automobilista si è fermato per prestare soccorso questi siano scappati. Con ogni probabilità si tratta di stranieri clandestini che stavano andando a prestare servizio in una delle tante azienda agricola della zona. Sul posto anche i carabinieri di Castiglione e i Vigili del fuoco. Il conducente del veicolo, classe 1983, è stato accompagnato in ospedale a Mantova per essere sottoposto agli esami per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droga.